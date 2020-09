Standard anticipeert op mogelijk vertrek en denkt aan Noorse verdediger

Standard is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. De Rouches staan op de vierde plaats en kunnen zich deze week kwalificeren voor de groepsfase in de Europa League.

Bij Standard weten ze dat sommige spelers de club wel eens zouden kunnen verlaten in de komende maanden. Zo kan bijvoorbeeld Zinho Vanheusden op heel wat interesse rekenen. De Rouches anticiperen op een mogelijk vertrek en daardoor heeft de club een nieuwe verdediger in het vizier.

Hance-Olsen, 23 jaar, is momenteel een speler bij Stabaek, waar hij al sinds zijn jeugd aanvoerder is. Hij is een polyvalente verdediger die centraal achterin speelt voor zijn huidige club. Volgens La Dernière Heure heeft Standard zelfs een bod gedaan van 900.000 euro om de Noor binnen te halen.