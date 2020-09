Geen supporters welkom in wedstrijd tussen Rode Duivels en Ivoorkust

Op donderdag 8 oktober spelen de Rode Duivels een oefenwedstrijd in het eigen Koning Boudewijnstadion tegen Ivoorkust, maar deze wedstrijd zal achter gesloten deuren plaatsvinden. De UEFA heeft namelijk beslist dat er nog geen publiek welkom is.

Onze nationale ploeg heeft het zelf laten weten via sociale media. "Spijtig genoeg heeft de UEFA beslist dat we nog geen supporters mogen toelaten in ons stadion. Hopelijk kan het terug in november."

Unfortunately, UEFA has decided that we aren't allowed to welcome you back in the stadium 🏟 Fingers crossed for November! 🤞 pic.twitter.com/bpsB0zEZI5