Contract van Alexander Maes eenzijdig verbroken door Beerschot: "Kille exit getuigt van een gebrek aan respect"

Alexander Maes is niet langer een speler van Beerschot. Het contract van de centrale middenvelder is eenzijdig verbroken door de Belgische club. Maes vindt de manier waarop het is gebeurd een gebrek aan respect.

Gazet van Antwerpen had een interview met Alexander Maes. De middenvelder vertelde dat zijn contract eenzijdig is verbroken. "Ik kreeg telefoon van een medewerker dat ik nog nooit heb ontmoet. De club gaat mij nog 30 weken uitbetalen omdat ik nog één jaar contract had. Ik weet niet of het wettelijk kan, maar ik heb er mij bij neergelegd", aldus Maes.

Alexander Maes is wel niet te spreken over de manier waarop alles is gebeurd. "Ik heb alles gedaan voor deze mooie club. Deze kille exit getuigt van een gebrek aan respect. Ik vind het kleintjes dat de grote mannen van deze club het niet in mijn gezicht hebben gezegd."