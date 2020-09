Antwerp staat voor "de op een na belangrijkste match tot dusver": "We kunnen op een positie komen waar iedereen op 15 juni voor getekend had"

Voor de tweede vrijdag op rij opent Antwerp de debatten op de nieuwe speeldag van de Jupiler Pro League. Vorige week won de oudste club van het land tegen KV Kortrijk, vrijdag treft het KV Mechelen. Ivan Leko beschouwt het streekduel als de op een na belangrijkste match van RAFC tot dusver.

"Eerst had je de bekerfinale natuurlijk, de belangrijkste match van de voorbije 20 jaar in de clubgeschiedenis en die wonnen we. En dan is er nu de match tegen KV Mechelen", kaartte Ivan Leko het belang van de match van vrijdagavond aan.

Laatste match voor deadline day

"Het is de laatste match voor de interlandbreak, het is een kleine derby én het is de laatste match voor het sluiten van de transfermarkt", motiveerde de Kroaat het belang van de match. Na de transferdeadline zullen er al enkele nieuwkomers zijn, dus voor sommige spelers is het nog een laatste kans om zich op een positieve manier in de schijnwerpers te zetten, voor de komst van mogelijke concurrenten.

En de club kan een gunstige positie afdwingen in het klassement. "Door te winnen kunnen we op een positie komen waar iedereen op 15 juni voor had getekend. De cup winnen en een paar punten achterstand hebben op Standard en Anderlecht en een voorsprong op Genk en Gent."

"Een sleutelmatch dus, match number 2 in importance so far. Dat zeg ik tegen de spelers, maar ook openlijk. Want dit Mechelen is goed. Ze hebben karakter, balls, een goeie coach en goede spelers. Ze komen naar hier om te winnen", besloot Leko.