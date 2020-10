🎥 Mooi moment: Antwerp-fans geven 'hun' Geoffry Hairemans staande ovatie na doelpunt

Antwerp toonde zich vrijdag duidelijk de sterkste in het duel met KV Mechelen. Toch was het mooiste moment van de avond voor Malinwa-speler Geoffry Hairemans. De stijlrijke middenvelder scoorde knap, en werd daar door het Antwerp-publiek voor beloond met een staande ovatie.

Geoffke Deurne Noord wordt altijd warm onthaald bij de Great Old. Hairemans is een van de Antwerpse helden die de poort naar 1A mee opengebeukt heeft, iets wat men bij de Great Old nooit zal vergeten.

De middenvelder had het gisterenavond knap lastig met Antwerp, dat met name in de eerste helft heel dartel speelde.

Bij een 3-0 stand zorgde uitgerekend Hairemans voor de Mechelse eerredder. Een strakke lage voorzet van de pas ingevallen Jules Van Cleemput werd door Hairemens heel knap binnengeschoven. Zijn doelpunt werd door het Antwerp-publiek met een staande ovatie onthaald! Een erg mooi moment!