Vier speeldagen mét fans en vier zonder: gevolgen voor thuisploeg zijn overduidelijk

Gedurende de eerste vier speeldagen in de Jupiler Pro League waren er geen toeschouwers welkom in de stadions. Ondertussen hebben we evenveel matchen afgewerkt in stadions met een beperkte capaciteit. De aanwezigheid van de fans maakt toch een duidelijk verschil voor de spelers...

Na vier speeldagen presenteerden we u al de balans. In 36 wedstrijden in de Jupiler Pro League kon de thuisploeg maar 10 keer winnen, goed voor 28% van de matchen. In het vorige seizoen, een normaal jaar mét publiek, werd 48,2 % van de matchen gewonnen door het thuisspelende team. Ondertussen zijn er weer fans welkom in het stadion en dat heeft toch een invloed op de resultaten van de thuisploeg. Het aantal thuisoverwinningen steeg van 10 op 36 op speeldagen 1-4 naar 19 op 36 op speeldagen 5-8. De thuisploeg trok met andere woorden in 52,8% van de matchen aan het langste eind. Wel of geen thuispubliek, een wereld van verschil.