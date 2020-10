Bondscoach van Ivoorkust staat voor debuut tegen nummer één van de wereld: "Geen cadeau"

De eerste wedstrijd van de Rode Duivels is die tegen Ivoorkust. Bij de bezoekers is het het debuut van coach Patrice Beaumelle.

Om te debuteren tegen de nummer één, het heeft zo zijn voor- en nadelen. Zo vindt ook Patrice Beaumelle. "Het is een eer om hier te debuteren tegen de eerste van de wereld, maar tegelijkertijd is het ook geen cadeau."

"We zijn pas sinds dinsdag samen met de volledige groep en onze laatste wedstrijd dateert al van elf maanden geleden. België speelde vorige maand nog twee wedstrijden en het is sowieso een elftal met veel automatismen. Het wordt dus niet evident. Ik wil een groep neerzetten die zich goed voelt en die kan winnen."

"Het is duidelijk in mijn hoofd, maar ik ga nog niks verklappen. Ik had 25 spelers geselecteerd. Simon Deli van Club Brugge is terug naar zijn club door een blessure. Ook Jean Seri is er donderdag nog niet bij, maar die recupereer ik wel voor de tweede wedstrijd. De 23 overblijvende spelers zijn allemaal klaar voor de wedstrijd tegen België. Sommigen zijn wat moe, maar niemand is geblesseerd."