Onderzoeksbureau Deloitte nam werking Pro League onder de loep: "Sprake van belangenconflict"

Net zoals bij normale bedrijven wordt er bij de Pro League een audit gedaan van buitenaf. Wat draait goed, waar loop het mis en hoe kan het beter? Onderzoeksbureau Deloitte nam een kijkje bij het bestuursorgaan van het Belgische profvoetbal.

Onderzoeksbureau Deloitte heeft een audit uitgevoerd bij de Pro League en de krant Het Laatste Nieuws kon de bevindingen van een eerste doorlichting inkijken. Zo vindt het bureau dat er commercieel goed gewerkt wordt en dat er goede initiatieven zijn opgezet wat regulering bij transfers en makelaars betreft.

Misschien wel het belangrijkste werkpunt is de macht van de grote clubs. "Er is vaak sprake van een belangenconflict. Het politieke aspect binnen de Raad van Bestuur zorgt voor moeilijkheden in het beslissingsproces."

Onafhankelijke leden

De stem van een grotere club weegt bijvoorbeeld zwaarder door in de Algemene Vergadering en in de Raad van Bestuur is alleen Club Brugge niet aanwezig van de G5. Ook grotere clubs Charleroi en Antwerp zetelen daarin. Dan zijn 'de kleintjes' minder hard vertegenwoordigd.

"Een oplossing zou kunnen zijn om meer verantwoordelijkheid te geven aan het management. De Raad van Bestuur kan dan een meer strategische, controlerende rol spelen", stelde Deloitte voor als mogelijke oplossing. "De objectiviteit van onafhankelijke leden zou dat proces helpen versnellen, en de spanningen tussen de clubs doen verminderen."