Corona heeft wel degelijk invloed gehad op de transfermarkt, clubs geven 1,6 miljard euro minder uit

Corona heeft vorig jaar alle competities stilgelegd en dat heeft toch stevige gevolgen gehad voor de inkomsten van vele clubs.

Die clubs werden minder daadkrachtig en dat was eraan te merken. De FIFA heeft de cijfers vrijgegeven van wat er afgelopen transferperiode werd uitgegeven. In totaal gaven clubs 1,6 miljard euro minder uit dan vorig jaar, ondanks dat de transfermarkt een maand langer open was.

Het meeste geld werd uitgegeven in Engeland met 1,06 miljard euro. Zo zagen we vooral Chelsea heel wat geld neertellen voor onder andere Werner, Havertz en Ziyech. Italië volgt op de tweede plek, terwijl Spanje derde werd. België staat ook in de top tien, op de achtste plek met 82,2 miljoen euro.