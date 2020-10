Batshuayi scoort weer, maar... "Ik ben niet tevreden over mijn match"

't Blijft toch een curiositeit hoor, die Michy Batshuayi. Vijftig minuten lang zie je hem bijna niet of is hij ongelukkig in zijn acties, maar die ene goeie bal die hij in de zestien kreeg, hing wel tegen de netten.

Of nee, we liegen: Batshuayi kreeg twee goeie voorzetten. Met die pass van Trossard had hij ook meer moeten doen. Maar de echte goalgetter in hem kwam weer boven toen Saelemaekers een voorzet voor doel krulde. In twee tijden passeerde hij de Ivoriaanse keeper.

19 goals in 31 caps... "Of ik tevreden ben met mijn match? (denkt even na) Nee, niet helemaal. Eigenlijk ben ik niet tevreden, maar je moet er ook rekening mee houden dat ik nog niet al te veel speelde."

Ook de bondscoach maakt zich daar zorgen om, maar hij is nog maar net bij Crystal Palace gearriveerd. Dus hij heeft nog tijd om meer minuten te veroveren om straks een belangrijke invallersrol te spelen op het EK. "Mijn grootste frustratie is vandaag dat we niet winnen. Dat had mooi geweest voor die jonge mannen."