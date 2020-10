OHL wil zich niet laten verrassen door Knokke: "Ik hoop dat wij dit jaar de verrassing kunnen zijn"

Oud-Heverlee Leuven moet zondag voorbij FC Knokke om door te stoten naar de zesde ronde van de Beker van België, de ronde waarin de overige 16 eersteklassers hun intrede doen. De manschappen van Marc Brys willen zich niet laten verrassen door de club uit Eerste Nationale.

Thibault Vlietinck blikte op de webstek van Oud-Heverlee Leuven vooruit op het bekerduel tegen Knokke. Voor hem wordt het een bijzondere namiddag, want hij zette er zijn eerste stapjes als voetballer.

Kunstgras en onderschatting

De huurling van Club Brugge is zich bewust van de mogelijke gevaren die de verplaatsing naar Knokke inhoudt. "Het feit dat er daar een kunstgrasveld ligt, speelt zeker in het voordeel van de thuisploeg. Hoe je het draait of keert, het is toch anders spelen dan op natuurlijk gras. Maar dat mogen we als ploeg uit de Jupiler Pro League nooit inroepen als excuus."

Ook al komt de tegenstander uit Eerste Nationale, van onderschatting zal er geen sprake zijn. " We mogen niet de fout maken om op ons gemak naar ginder te trekken. Het is alles of niets. Je krijgt geen tweede kans. Ieder seizoen opnieuw zie je één of meerdere ploegen onverwacht ver doorstoten. Ik hoop dat wij die verrassing kunnen zijn", besloot Vlietinck.

