Percy Tau in januari naar Premier League? Brexit zou clausule in contract kunnen activeren

Toch weer wat onrust bij de Anderlecht-fans na een bericht in de Britse krant The Athletic: Percy Tau zou door Brighton in januari teruggeroepen kunnen worden. De Engelse club liet echter wel meer clausules in zijn contract zetten.

Brighton wou Percy Tau wel gratis naar Brussel laten komen - Anderlecht betaalt enkel zijn loon - maar wou wel niet meer meemaken wat er bij Club Brugge gebeurde. Daar kwam hij in de tweede seizoenshelft nog slechts sporadisch in actie en kelderde ook zijn marktwaarde van zes naar vier miljoen euro.

Huursom

Of ze hem ooit gaan gebruiken, is nog niet duidelijk, maar ze willen ooit wel nog winst maken op de 26-jarige aanvaller waar ze in 2018 3,2 miljoen voor betaalden. Eén van de voorwaarden in zijn contract is dat hij een bepaald aantal matchen moet spelen of Anderlecht moet toch nog een huursom betalen.

De andere is dus dat hij in januari zou kunnen terugkeren naar de Premier League-club. Tot nu toe was het probleem telkens dat hij geen werkvergunning zou krijgen. Na de Brexit zou dat echter makkelijker te verwerven zijn.

Opdoffer

Brighton staat momenteel 15de in de Premier League en heeft nog maar drie punten na vier wedstrijden. Ook in Engeland laat de coronacrisis zich voelen op de transfermarkt en als Tau zich verder blijft ontwikkelen bij Anderlecht zou het scenario wel eens waarheid kunnen worden.

Het zou alvast een opdoffer zijn voor Anderlecht, dat Tau als één van hun speerpunten gebruikt. De spoeling vooraan is al niet meer zo dik na het vertrek van Jérémy Doku en geld om een wintertransfer te doen, zal - zoals reeds geweten - ver zoeken zijn.