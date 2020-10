Onur Kaya begrijpt de verkoop van Jules Van Cleemput niet

Jules Van Cleemput vertrok afgelopen transferperiode bij KV Mechelen en versierde een mooie transfer naar Charleroi, de leider in de Jupiler Pro League momenteel.

Zijn voormalige ploeggenoot Onur Kaya is vol lof over de jonge rechtsachter. "Dat is een echte aanwinst voor Charleroi, want Jules is een geweldige kerel, met enorme fysieke mogelijkheden en een topmentaliteit, die zich altijd helemaal geeft op training. Ik weet niet of ze hem voor zeven miljoen gaan kunnen verkopen, maar als Jules een goed seizoen speelt, dan is hij iemand die zijn waarde op een jaar tijd kan vervijfvoudigen", vertelt Kaya aan Sport/Voetbalmagazine.

De middenvelder begrijpt alleen niet waarom KV Mechelen de rechtsachter zomaar liet gaan. Want ook zijn concurrent Issa Kaboré is aan zijn laatste seizoen bij KV Mechelen bezig.

"Ik heb meer moeite met de strategie van KV, dat na het vertrek van Issa Kaboré zonder rechtsback gaat zitten."

Ondertussen werd al wel de transfervrije Sandy Walsh opgepikt als vervanger van de vertrokken Van Cleemput.