Yves Vanderhaeghe begrijpt de verkoop van Terem Moffi: "Als je je hier toont, dan komen ze je halen"

Lang was Terem Moffi geen speler van KV Kortrijk. De Nigeriaan was na een half jaar alweer weg. Maar coach Yves Vanderhaeghe begrijpt de transfer.

Tegenover Sport/Voetbalmagazine geeft Yves Vanderhaeghe al aan dat ze Moffi wel zullen missen. "Met Moffi verloren we een stuk snelheid, explosiviteit en neus voor goals. Die laatste kwaliteit gaan we het meest missen."

Maar zodra de club een bod van zeven miljoen euro binnenkreeg, dan was de spits weg. Een situatie die Vanderhaeghe kan begrijpen. "Er was al een paar keer een bod geweest, dan voel je dat aankomen. Ik ben ook niet dom, als je ziet in welke tijden we leven. Kortrijk heeft minder sponsors en minder inkomsten. Dus is het realistisch wat de club deed."

KV Kortrijk is altijd bereid mee te werken aan een transfer

"Ik denk mee met het verhaal van de club, ik denk niet dat er veel trainers zo rustig blijven bij al wat er rondom hen gebeurt", zegt Vanderhaeghe. "Dat heb ik de anderen ook gezegd, nadat ik die zondag van de match tegen Standard 's ochtends telefoon kreeg dat hij verkocht zou worden. Dat het snel kan gaan, als je je bij Kortrijk toont; dan komen ze je halen. En KV Kortrijk is altijd bereid mee te werken aan een transfer."