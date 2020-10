Dan toch gevolgen van interland met België: De Bruyne moet forfait geven voor onbepaalde tijd

De Bruyne klaagde recentelijk meerdere keren de opeenvolging van matchen aan. Tegen Engeland vroeg hij zelf om zijn wissel en dat was duidelijk iets erger dan eerst gedacht.

Hij kan niet meespelen tegen Arsenal zaterdag. Dat bevestigde Pep Guardiola op zijn persconferentie.

PEP 💬 Unfortunately @DeBruyneKev is out, but the rest of the players came back well.



I don't think it is (serious), but the next games I think he will be out. We will see.



I don’t know (how long for). I can’t answer because I don’t know.