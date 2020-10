Clement en Kompany reageren op nakende beslissingen: "Volgen als het in belang van gemeenschap is" en "Deal with it"

Het Overlegcomité zit momenteel samen om de verstrengingen voor het land te bespreken. Voor het voetbal wordt het bang afwachten, want de kans bestaat dat ze opnieuw geen supporters meer mogen toelaten.

Ook aan Philippe Clement en Vincent Kompany werd gevraagd wat ze erover denken. "Ik steek niet veel energie in dingen waar ik geen controle over heb.We zullen wel zien wat er beslist wordt. Uiteraard spelen we veel liever mét fans. Net zoals elke artiest liever voor publiek optreedt. Maar als er beslist wordt in functie van de volksgezondheid, van heel de maatschappij, kan je alleen maar volgen", klinkt het bij de Brugse coach.

Ook Kompany antwoordde in die aard. "Er hangt in de trainersruimte een plakaat op de muur: "Deal with it!" Wat de situatie ook is, je moet ermee kunnen omgaan. Maar op geen enkel moment mag de evolutie van de ploeg uitgesteld worden. Ik wil dat de ploeg morgen beter is dan vandaag."