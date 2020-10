De absolute patron bij KV Mechelen: "Als ik roep, zal ik meestal wel gelijk hebben"

Als hij roept, luistert iedereen. Joachim Van Damme is bij KV Mechelen onmisbaar geworden. Niet enkel voor zijn onverzettelijkheid, maar ook om zijn leiderscapaciteiten...

Van Damme kan al eens luid uit de hoek komen op een veld. "En de gasten accepteren dat ook van mij. Eens in de kleedkamer, is dat ook gedaan. Ik kaffer niet heel de dag iedereen uit. Maar wanneer iemand op het veld niet loopt waar hij hoort te ­lopen, is het aan mij om die persoon te corrigeren. Net zoals de ver­dedigers mij mogen bijsturen", zegt hij in GvA.

En hij krijgt weinig tegenspraak. “Als ik ongelijk heb, mogen ze ­gerust riposteren. Maar als ik roep, zal ik meestal wel gelijk hebben. Dat verbale heeft er altijd ­ingezeten, alleen valt het nu meer op. Ook kameraden die de matchen op televisie volgden, verschoten van mijn geroep. Ik besef dat ik er soms over ga, maar in het heetst van de strijd gebeurt dat gewoon.”