Chris Durkin neemt geen blad voor de mond: "Verschil met Beerschot is enorm groot"

Een zwakke prestatie van STVV dit weekend. De Kanaries verloren met zware 6-3 cijfers van Beerschot. Chris Durkin moest tevreden zijn met een invalbeurt in de tweede helft, maar ook hij zag dat het niet goed was.

Durkin gaf na de wedstrijd een eerlijke reactie. "Het verschil met Beerschot is enorm groot. Bij Beerschot stralen ze verlangen en intensiteit uit. De groepssfeer is bij ons ook goed en het gaat hard op training, maar ik heb het gevoel dat een aantal jongens zich inbeelden dat ze op een speelplaats staan in plaats van op een voetbalveld", vertelde de Amerikaanse middenvelder.

Volgens Durkin is er dan ook nog veel werk aan de winkel. "Iedereen moet alles geven en zijn verantwoordelijkheid nemen. We moeten alles analyseren en gesprekken voeren, want we moeten uit deze situatie geraken", aldus Durkin.