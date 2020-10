🎥 Horrordebuut: Mirallas mag al snel gaan douchen in Turkije

Kevin Mirallas tekende begin oktober bij het Turkse Gaziantep en zondagnamiddag kreeg hij er zijn eerste speelminuten.

Kevin Mirallas stond zondag aan de aftrap tegen het Antalyaspor van Ruud Boffin en Lukas Podolski. Gaziantep kam al vroeg op achterstand via Sidney Sam en moest na 28 minuten met een mannetje minder verder.

De man die rood pakte was... Mirallas. Eerst voor een elleboogje, daarna voor een slag zonder dat de bal in de buurt was. Geen gelukkig debuut dus voor de ex-speler van Everton en Antwerp en volgende week zit hij zijn schorsing uit...