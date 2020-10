Ook bij Standard hebben ze iets te zeggen over de ref: "Als er een team boos moet zijn op de arbitrage dan zijn wij dat"

Door een late penaltygoal van Nicolas Gavory viel er geen winnaar na Standard - Club Brugge. De Franse linksachter stuurde Simon Mignolet de verkeerde kant op en schonk zijn ploeg in extremis nog een puntje.

"Het zou zonde zijn moesten we deze match verloren hebben. Zeker gezien onze dominantie na de rust. We verdienden minstens een punt en misschien zelfs meer", gaf Nicolas Gavory aan na de match.

In de slotfase was het hij die zijn verantwoordelijkheid nam en de penalty omzette. "In feite was ik eerste keus om te trappen, maar Max (Lestienne) voelde zich goed en wou de eerste trappen. Ik voelde druk, ja, maar die probeerde ik van me af te zetten en me te concentreren op het schot."

Maar was het wel strafschop? Bij Club Brugge waren ze razend dat de bal twee keer op de stip ging. "Als er een ploeg boos mag zijn op de arbitrage dan denk ik dat wij dat zijn. Bij veel kleine foutjes viel het steeds in hun voordeel uit."

Ook Noé Dussenne was niet helemaal tevreden over de wedstrijdleiding. "Ik praat niet graag over de arbitrage, maar Lestienne maakte een foutje en kreeg meteen geel. Mata begaat een aanslag op Gavory. Hij had even goed zijn enkel kunnen breken, maar kreeg toch maar geel", aldus de centrale verdediger.