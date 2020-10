De trainerscarrousel gaat verder: deze trainers zijn vrij en kunnen plekje opeisen

Negen speeldagen zijn we weg en we zitten al aan vijf trainersontslagen. De draaimolen draait op volle toeren, maar ook de komende weken moeten we misschien nog afscheid nemen van enkele coaches. En dan zijn er nog enkele andere coaches vrij om over te nemen.

Hein Vanhaezebrouck Hein Vanhaezebrouck heeft ondertussen een ingreep ondergaan en is dus opnieuw beschikbaar stilaan om ergens over te namen waar nodig. Hij werd al bij AA Gent gesignaleerd, mogelijk zou Wim De Decker zo alsnog een tussenpaus kunnen worden. Adnan Custovic Bij KV Oostende was hij het slachtoffer van de herstructurering, sindsdien wacht hij op een nieuwe kans. De voorbije jaren was hij al een paar keer crisismanager, dat zou ook komend jaar kunnen zjin. Toch gaf hij al aan dat hij als videoanalist bij Bosnië-Herzegovina eerst een plek voor het EK 2021 wil afdwingen. Daarna is alles mogelijk. Glen De Boeck Glen De Boeck ging met Lokeren uit eerste klasse, daarna hoorden we niet al te veel meer van De Boeck. Na een volledig jaar zonder job zou hij misschien wel open kunnen staan voor een nieuwe opdracht? Christian Bracconi Bij Virton was het meer dan koekenbak de voorbije maanden en ook coach Bracconi is daar een slachtoffer van geworden. Kan hij nu met zijn cv toch nog andere ploegen weten te verleiden of waar ligt zijn toekomst? Marc Wilmots Zijn naam viel al bij Standard en Schalke 04 de voorbije maanden, maar de ex-bondscoach van de Rode Duivels en Iran heeft vooralsnog geen nieuwe job. Het blijft afwachten of en wanneer hij nog eens een nieuwe job aanneemt.