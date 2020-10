Thaise voorzitter OHL toont zich fan van trainer Brys en strooit met lof

Een zevende plaats en nog geen enkele keer uit de toon gevallen in 1A... OH Leuven doet het goed en dat stemt de Thaise voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha heel tevreden.

De steenrijke Aiyawatt - excuseer dat we zijn achternaam geen tweede keer proberen schrijven - laat in een blog weten dat hij fan is van Marc Brys. Dat kan ook niet anders, want zijn coach heeft op bijna alles een antwoord, zoals zondag ook te zien was in Anderlecht.

"Elke match opnieuw zie je de stijgende invloed van Marc Brys en zijn team. Zijn hand is steeds meer zichtbaar nu de spelers zijn speelstijl leren kennen. Ik kijk uit hoe we hier verder in zullen groeien. Ondanks de moeilijke transferperiode, ben ik ervan overtuigd dat we onze kern goed versterkten.”