Vijf derbystellingen voor Beerschot-kapitein Mike Vanhamel: "Die Europese match van Antwerp mag geen excuus zijn" & "Geen wraakacties"

Dinsdag blikten we met Joren Dom vooruit op de clash tussen Royal Antwerp FC en Beerschot, vandaag is het aan Mike Vanhamel. De bebaarde doelman staat te popelen om de derby te spelen, maar eerst moest hij enkele stellingen beantwoorden.

Het feit dat Antwerp donderdag in Europa aantreedt, speelt in het voordeel van Beerschot.

"Dat wordt gezegd, maar de kern van Antwerp is samengesteld om in twee competities te spelen. Die Europese match kan niet als excuus gebruikt worden om zondag niet met een strijdbaar elftal ten strijde te trekken. Ze hebben nog 2,5 dagen om te recupereren van die match en dat is vandaag de dag veel. Het resultaat van donderdag, winnen of verliezen, kan wel een mentale impact hebben. En Mbokani kan door zijn schorsing al gespaard worden voor zondag."

Mike Vanhamel zit donderdag voor de televisie voor Antwerp - Ludogorets.

"Nee. Er zal door omstandigheden wel wat geroteerd worden, dus is het misschien beter om te focussen op hun laatste competitiematch."

Vanhamels halfbroer Tim is een echte Antwerp fan. De match van zondag kan een kleine familievete tot stand brengen.

"Als de match kan doorgaan is hij een van de gelukkigen die aanwezig mag zijn. Op Oostende dit seizoen stond hij bij me aan de spelersbus met een trui van Antwerp (lacht). Al 20 jaar is hij een die hard fan. Tatoeages, verplaatsingen, alles erop en eraan. Toen ik kampioen speelde met White Star zat hij op de Bosuil. Nu ook een wedstrijd op het hoogste niveau tegen Antwerp.

Toen ik bij Beerschot tekende was hij blij voor mij en hij begreep dat Beerschot een mooie club was voor mij. Hij had natuurlijk liever dat ik naar Antwerp ging. Hij zal me geen succes wensen en hopen dat ik zondag win met Beerschot, maar er als het omgekeerd is zijn er ook geen wraakacties gepland."

We krijgen veel goals te zien in de matchen van Antwerp (30 goals) en Beerschot (42) dit seizoen. Zondag wordt het dus een open match.

"We gaan ons niet aanpassen aan de tegenstander en dat gaat Antwerp ook niet doen denk ik. Dat hebben we hiervoor ook niet gedaan. We willen ons eigen spel spelen en dat kan langs twee kanten (offensief en defensief, nvdr.) voor vuurwerk zorgen. Het kan een mooie match worden. Er wordt ook gewoon heel veel gescoord in de competitie. Je ziet niet veel clean sheets."

De derby leeft meer bij de Belgen dan bij de buitenlanders in de groep.

"We zijn 1A aan het ontdekken en onderschatten niemand en hebben veel goesting om aan iedereen te tonen wat Beerschot is. Sommige buitenlanders, zoals Holzhauser en Tissoudali, dragen de ploeg. Die extra motivatie zal er misschien wel zijn bij hen, maar ze hebben het niet nodig. Deze derby is speciaal en ik denk niet dat iemand extra gemotiveerd moet worden."