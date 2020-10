Van verguisd bij Anderlecht naar sterkhouder bij Antwerp: Leko gebruikt Gerkens op de best mogelijke manier

We hebben het nooit begrepen waarom Pieter Gerkens bij Anderlecht zo afgemaakt werd door de fans. Onder Ivan Leko bewijst de middenvelder opnieuw waarom hij zo belangrijk kan zijn voor een team. Elke topploeg heeft zo iemand nodig.

Gerkens werd nooit aanvaard door het Anderlecht-publiek. Je mag van hem ook niet verwachten dat hij een team op zijn misleidend frêle schouders neemt. Gerkens is iemand die ervoor zorgt dat de artiesten kunnen uitblinken. In zijn tijd bij paars-wit liepen er van dat soort echter niet veel rond.

Trekt gaten

Bij Antwerp is hij al heel het seizoen een sterkhouder te noemen. Ivan Leko kent hem van zijn tijd bij STVV en weet hoe hij hem moet gebruiken. Als de Kroaat op woensdag aan zijn elftal voor het weekend begint, staat Gerkens als één van de eersten op zijn tactisch bord.

Zijn taak is ook duidelijk: werken en lopen. Dat zijn de twee kwaliteiten waarop hij nog een geweldige carrière kan uitbouwen. Tegen Ludogorets trok hij gaten voor Miyoshi en Refaelov, dook hij telkens de diepte in en stond hij even snel terug in de organisatie. Leko weet dat hij op de 25-jarige met vier longen kan bouwen.

U moet er eens op letten hoe vaak Gerkens een hoek induikt als de bal centraal is. De flankaanvaller kan daardoor naar binnen glippen en de actie centraal voortzetten omdat er ruimte is gevallen. Dat is voetbalintelligentie en jezelf wegcijferen voor de ploeg. Gerkens is één van die voetballers die de bal niet moet hebben om een impact te maken.

Infiltreert

Hij is een waterdrager en daar heeft hij vrede mee. Je mag hem alles vragen. Bij Anderlecht was hij altijd de Chinese vrijwilliger om na een nederlaag uitleg te komen geven, maar hij haalde er de schouders eens bij op. Je kan het een beetje vergelijken met Mats Rits bij Club Brugge. Ook eentje die in de schaduw van de jongens voor hem voetbalt, maar Gert Verheyen wees deze week nog op zijn belang.

Als kers op de taart scoort hij ook nog makkelijk door zijn infiltraties in de zestien en moet zijn rechtstreekse tegenstander 90 minuten achter hem aan hollen. Dat is meestal één van de meer creatievere spelers van de tegenploeg. Leko haalde het begin dit seizoen al aan toen hij over Gerkens sprak: "Waarom ben ik - als buitenlandse coach - één van de enigen die in Belgische spelers gelooft?" Hij krijgt in ieder geval gelijk!