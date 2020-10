Steppe moet wedstrijd tegen Standard laten schieten: nieuwe kans voor boomlange Japanner

STVV gaat zondag tegen Standard op zoek naar eerherstel na het debacle tegen Beerschot van vorige week. Kevin Muscat gaf eerder deze week al aan zijn ploeg door elkaar te schudden, al is dat gedeeltelijk ook noodgedwongen.

Zo zit Kenny Steppe niet in de selectie van de Truienaars. De Antwerpse goalie ondervindt al enkele weken hinder van de kuit. In die mate zelfs dat Steppe de wedstrijd tegen Standard aan zich moet laten voorbijgaan.

Hierdoor krijgt de boomlange Duitse Japanner Daniel Schmidt wellicht zijn kans onder de lat bij de Kanaries.

Aanvoerder Steve De Ridder zit, net als vorige week overigens, terug in de selectie na een blessure. Op het Kiel speelde hij geen minuut. De kans dat we de aanvoerder van STVV zondag tegen Standard aan het werk zullen zien, lijkt erg groot.

