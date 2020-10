Club Brugge had boodschap voor Boucaut: "Dat heb ik rustig tegen de scheidsrechter gezegd"

Club Brugge stak de nederlaag in Leuven zeker niet op de arbitrage. Dat betekent echter niet dat de spelleiding een feilloze avond kende. Onder meer over de twee toegekende strafschoppen was er veel discussie. Clement maakte na de match zijn mening kenbaar bij scheidsrechter Alexandre Boucaut.

Onvrede in het Brugse kamp over de ref? Philippe Clement benadrukte op de persconferentie dat hij er zelf niet over begonnen was en hij enkel antwoord gaf op een vraag. "Ik vond het langs twee kanten geen strafschop", gaf de coach van Club Brugge zijn oordeel over de strafschopgevallen.

Grotendeels hetzelfde geluid bij verdediger Brandon Mechele. "Het was allebei heel erg licht. Het gebeurt zo snel, zeker bij die eerste strafschop. Er was gewoon contact, maar er is altijd contact in de zestien. Het waren twee heel lichte penalty's. Zonde dat het zo moet gebeuren, maar oké, jammer dat dit erbij hoort. Als de VAR de beslissingen dan nog goedkeurt... Tja, wat kan je ervan zeggen?"

Clement merkte naast die twee fases nog wel enkele andere dingen op. "Ik vond dat veel te veel spelers zich hebben laten vallen. Zonder dat daar fouten bij gemaakt werden. Het houdt voor een deel het voetbal tegen als er dan toch een overtreding wordt gegeven."

Groot verschil met Europese wedstrijden

In de Europese wedstrijden gaat het er anders aan toe, klinkt het. "Als mijn spelers dat doen in Europa wordt daar niet voor gefloten. Dat verschil is heel groot. Dat heb ik rustig tegen de scheidsrechter gezegd."