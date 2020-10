Beerschot krijgt positief nieuws net voor derby, Suzuki bemant de spits

Beerschot wachtte toch met enig wantrouwen de resultaten van de testen af. Zaterdag kregen ze het nieuws dat er geen besmettingen meer waren binnen de ploeg en Hernan Losada kan op iedereen rekenen.

Buiten op zijn drie geblesseerde aanvallers natuurlijk. Eleke, Brogno en Noubissi zijn de enigen die ontbreken. Dat betekent ook dat de Japanner Musashi Suzuki in de spits zal starten, met Holzhauser en Tissoudali in steun, aldus GvA.

Voor de rest moest Losada nog wat harde keuzes maken, want hij moet een paar jongens ontgoochelen aangezien de kern vrij groot is. David Mukuna zal er wel bijlopen, want hij is de enige overgebleven spits.