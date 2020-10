Geen Lamkel Zé in selectie Leko, wel 18-jarige jongeling

Ivan Leko heeft zijn selectie tot zondagmiddag voor zich gehouden. Hij heeft wel geen verrassingen in petto.

De 18-jarige Dragan Lausberg zit in de 19-koppige selectie, waar opnieuw geen plaats is voor Didier Lamkel Zé. Seck is er ook weer bij na zijn quarantaine. Hij testte negatief. Batubinsika testte wel positief en ontbreekt dus. Net als Nsimba, die nog steeds geblesseerd is.