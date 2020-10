Onorthodoxe OHL-doelman man van de match tegen Club Brugge: "Geleerd in mijn zeven jaar in Italië"

Naar de man van de match was het na OHL - Club Brugge niet lang zoeken. Dat was Rafael Romo, de toch ietwat aparte doelman van Leuven. De ene na de andere straffe redding schudde hij uit zijn mouwen. Met zijn speelstijl voegt hij bovendien ook iets toe aan het spektakel.

Na de 1-0 werkte Romo een verraderlijk botsend schot van Diatta goed naar de buitenkant. Het was voor de doelman het begin van een schitterende prestatie. "Als keeper is een eerste actie altijd belangrijk om vertrouwen te pakken. Als je met die actie goed omgaat, blijf je scherper in het vervolg van de wedstrijd."

Romo is ook wel wat een showkeeper. Bij elke voorzet of stilstaande fase die voor doel komt is het ballen wegboksen, ballen uit zijn doelvlak zweven. Daar komen dan nog zijn fraaie reflexen bij. "Dat is iets wat voortkomt uit mijn opleiding. In België is het misschien niet meteen de manier waarop ze het doen. Ik heb dit geleerd in mijn zeven jaar dat ik in Italië speelde. Dat is iets wat in mijn spel zit."

Hoe voelt het om de matchwinnaar te zijn tegen een topteam? "Het is belangrijk als doelman dat je punten kan pakken. Of dat nu tegen de laatste of tegen de eerste is, dat is voor mij hetzelfde." Zoals het hoort dacht de bijna 2 meter lange kerel uit Venezuela ook aan het collectief. "Dit was uitstekend teamwork. Tegen een ploeg als Club moet je het zo doen. Ik ben blij met mijn persoonlijke prestatie, maar ben vooral blij voor het team."

Heel knap van hem ook om zo snel in topvorm te geraken, nadat Brys hem oppikte bij het Deense Silkeborg en het aanvankelijk een tijd geleden was dat hij nog een wedstrijd speelde. "In de coronaperiode heb ik wel veel matchen gespeeld. Dat maakte het gemakkelijker. Ook de manier waarop de keepertrainer met mij werkte: dat maakte het gemakkelijk om betrokken te zijn bij het team."

Door omstandigheden duurde het ook niet al te lang vooraleer Romo bij OHL onder de lat kwam te staan. "Ik wil natuurlijk altijd spelen. Het is moeilijk om erin te komen na een blessure van een collega, maar ik was er klaar voor."