Roofe ging ook maandag nog over de tongen: "Jammer hoe Standardfans daarop reageerden" en "Hoe kan je in hem een Anderlechtman zien?"

Kemar Roofe liet van zich spreken met een weergaloos doelpunt voor de Rangers tegen Standard en door de supporters van de Rouches achteraf wat op te jutten.

Het was hét moment van de week volgens Patrick Goots. "Het was een ongelooflijk doelpunt vanop 51 meter, echt knap."

En de gewezen goalgetter van Antwerp ging verder in Extra Time: "En zijn reactie naar de supporters die hem ongetwijfeld hadden gejend was geweldig."

Moet kunnen

"Dat moet zeker kunnen. Als dat al niet meer mag ... Ik vond het jammer hoe de Standardsupporters daarop reageerden, want het moet echt wel kunnen het ging ook over de initialen van zijn kinderen. Anderlecht? Hij scoorde twee goals in drie matchen op vijf maand of zo ..."

Een idee waar Filip Joos op inpikte: "Wie ziet Roofe nu als een Anderlechtspeler? Dan moet je al echt heel ver gaan kijken ..."