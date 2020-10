Standen in 1B: Dante Vanzeir komt iets dichter bij Mikautadze, spannende strijd in assistenklassement

Een nieuwe week en dus zijn ook de nieuwe klassementen in 1B bekendgemaakt. In de strijd om topschutter te worden staat Mikautadze nog steeds comfortabel aan de leiding, maar Dante Vanzeir komt wel iets dichter.

Mikautadze kon het voorbije weekend niet scoren, maar de aanvaller van RFC Seraing heeft nog steeds een comfortabele voorsprong in het klassement. Met 14 doelpunten heeft hij 7 doelpunten meer dan de nummer 2, Dante Vanzeir. Hij scoorde enkele dagen geleden een hattrick voor Union.

In het assistenklassement is het voorlopig een stuk spannender, want Christian Brüls en Antoine Bernier staan samen aan de leiding met 5 assists. Anthony Moris van Union heeft dan weer voorlopig de meeste clean sheets.