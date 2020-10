Is gemiste elfmeter Yaremchuk de druppel? "We gaan dat intern bekijken"

AA Gent werd vlotjes over de knie gelegd door het Duitse Hoffenheim. Maar: misschien had het wel helemaal anders kunnen lopen als Roman Yaremchuk snel in de wedstrijd had gescoord vanop de stip?

Yaremchuk zit nu aan 2 op 4 vanop de stip, want ook tegen Moeskroen miste hij al een elfmeter dit seizoen. Rest de vraag: heeft Wim De Decker nu ook een spitsenprobleem?

Lijstje aanpassen?

"We hebben een lijstje met strafschopnemers en hij stond daar nog steeds op. Daar zijn afspraken over. Het is vooral jammer voor hem en voor de ploeg dat hij mist, want anders krijgen we misschien een andere match", wist De Decker.

"Of we het lijstje nu gaan aanpassen? Mogelijk wel, maar ik ga er niet te veel over zeggen. Dat is uiteindelijk iets dat we intern moeten bespreken."