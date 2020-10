Philippe Clement was nog nooit zo kwaad op zijn eigen ploeg: "Zo krijgen we er 9 of 10 binnen tegen Dortmund" & "Ver onder de ondergrens"

Club Brugge gooide een 2-0 voorsprong te grabbel tegen KV Mechelen. Niet zozeer het puntenverlies maakte Philippe Clement zo boos na het gelijkspel, wel de manier waarop zijn manschappen als een pudding in elkaar zakten.

"Dit is Club Brugge onwaardig. Ik ben al 17 jaar bij Club Brugge en ik weet waar de club voor staat. Dit was ver onder de ondergrens. Ik was nog nooit zo kwaad en teleurgesteld na een match", gaf Philippe Clement aan na de 2-2 tegen KV Mechelen

Reactie tegen Dortmund

Hij zei dan wel dat hij er geen woorden voor had, maar hij kraakte zijn troepen helemaal af. "Onwaarschijnlijk dat we op zo'n manier die voorsprong weggeven. Puur een gebrek aan mentaliteit. We gingen het duel niet meer aan en we werden overlopen. Ik zag geen team maar elf eilandjes."

"Dit is niet met een babbeltje opgelost. Ik heb ook weleens een off-day gehad. Dat kan gebeuren, maar dit was meer. Het was een kwestie van het truitje niet nat genoeg maken. Ik verwacht een reactie tegen Dortmund en Oostende. Op deze manier krijgen we er negen of tien binnen tegen een ploeg als Dortmund", besloot hij.