"Antwerp kan alles aan, dus ook Anderlecht" en "Titelkandidaat? Donderdag beter dan Club woensdag tegen Lazio"

Om 13.30 uur openen Anderlecht en Antwerp een vurige zondagnamiddag op de Belgische voetbalvelden. Kan The Great Old zich opnieuw naar de leiding hijsen? "Ze kunnen alles aan, dus ook Anderlecht."

Antwerp won zijn voorbije vier competitiewedstrijden en heeft na een knappe zege tegen Tottenham ook in Europa 6 op 6 in zijn groep.

"Zoals ze donderdag tegen Tottenham speelden, zou de titel niet gestolen zijn voor Antwerp. Het was verbluffend", aldus Imke Courtois in De Zondag.

Fysiek in orde

"Of ze de grote concurrent van Club Brugge worden? Dat moeten we nog afwachten, maar ik vond ze donderdag beter dan Club woensdag tegen Lazio."

Zondag wacht een duel met Anderlecht: "De ploeg lijkt me fysiek in orde. Ook tegen Tottenham vielen ze niet terug. In euforie kunnen ze nu alles aan, dus ook Anderlecht."