Eén moment van onoplettendheid bij Antwerp: "We wisten niet meer wie aan wie moest opvangen"

Antwerp had eigenlijk weinig problemen met Anderlecht behalve de eerste vijf minuten. Maar één moment van onoplettendheid kostte hen drie punten. Paul Mukairu mocht vrij inschieten en deed dat perfect.

Mukairu stond er wel al een kwartier in, maar de organisatie bij Antwerp was in die fase helemaal weg. "Nee, dit was geen fijne terugkeer", aldus Gerkens. "We hebben eigenlijk nooit veel problemen gehad, maar we kwamen er ook niet helemaal door. We gaven weinig weg, behalve bij de goal."

"We staan niet goed op te letten en het was niet meer duidelijk wie aan wie moest opvangen. Nill (De Pauw) en ik staan beiden bij Zulj en daardoor kon Sambi veel meters maken. Maar het is ook de verdienste van Mukairu dat hij het zo mooi afmaakt. We stonden goed, buiten dat ene moment."

Antwerp schoot zichzelf in de eigen voet, maar stuitte ook op een beresterke Van Crombrugge. "We hadden nog veel momenten die we beter hadden kunnen uitspelen, maar achteraf is het makkelijk praten. We voelden toch wel de vermoeidheid, maar dat is niet het excuus vandaag."