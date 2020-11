Goed nieuws voor fans van Zulte Waregem: man met 419 wedstrijden opnieuw in selectie voor eerste keer dit seizoen

Sammy Bossut speelt al zijn hele leven bij Zulte-Waregem en heeft in al die jaren al meer dan 419 wedstrijden verzameld. Dit seizoen was de doelman echter nog niet in actie gekomen vanwege een blessure.

Maar nu lijkt Bossut het blessureleed achter zich te kunnen laten. Nadat hij in een oefenwedstrijd tegen AA Gent een zware hersenschudding opliep, moest Bossut verstek laten gaan voor de eerste 10 wedstrijden dit seizoenen.

Zulte Waregem neemt het maandag in de derby op tegen KV Kortrijk en Bossut zit in de selectie. Of de 35-jarige doelman meteen in de basiself zal staan is niet bekend, maar het is alleszins een opsteker voor Essevee dat pas op de 16e plaats staat in het klassement.