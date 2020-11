Kompany maakt zich niet druk dat Anderlecht de bal niet had: "Durf ik het zeggen? We hebben een volwassen match gespeeld"

Vincent Kompany heeft zijn eerste winst als coach in een topper te pakken. En daarmee doet Anderlecht ook een fantastische zaak, want ze sluiten aan bij de top van het klassement. Dat het niet vanuit het balbezit gebeurde, stoorde hem ook niet: "Man tegen man moet je slim zijn."

Antwerp had bijna 70 procent balbezit.... "Het doel is nooit de bal aan de tegenstander te laten. We willen zoveel mogelijk balbezit", aldus Kompany. "Het belangrijkste voor mij is dat we heel veel kansen gecreëerd hebben toen we de bal wel hadden."

Kompany zag ook de agressieve aanpak van Antwerp. "Ik ben niet dommer dan een ander. Bij een man-tegen-man over het hele veld is enkel de keeper vrij. Hendrik (Van Crombrugge) speelde dan ook een belangrijke rol. Veel van onze aanvallen zijn bij hem vertrokken. Ik had het al aangegeven, tegen betere ploegen kunnen we ons niveau naar boven tillen. Het is ook een opsteker dat we de nul houden. Ik durf het bijna niet zeggen, maar we hebben een volwassen match gespeeld."

Kompany was na de match al een stuk rustiger, maar zag er bijzonder nerveus uit tijdens de match. "Ik kan me niet herinneren dat ik zo fel vierde", lachte hij. "Er was sowieso veel emotie mee gemoeid. Ons probleem is dat we nog geen automatismen hebben. Bundu, Cullen, Tau, Nmecha, Lawrence,… Om die jongens in enige vorm en discipline te zien, hebben we tijd nodig. Dit is een beginfase."