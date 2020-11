Vadis Odjidja strooide met passes tegen Waasland-Beveren: "Deed pijn om de ploeg niet te kunnen helpen"

Vadis Odjidja maakte na enkele invalbeurten zijn opwachting in de basis tegen Waasland-Beveren. De middenvelder regisseerde als vanouds het spel van de Buffalo's en bood de spitsen kans na kans aan.

Sven Kums moest vanop de bank toekijken hoe Vadis Odjidja het laken naar zich toe trok. Odjidja toonde zich erg gretig. "De club zit nu eenmaal in een moeilijke situatie. We verloren veel wedstrijden: soms terecht, soms niet. Het deed pijn om de ploeg niet te kunnen helpen. Daarom ben ik vandaag vooral blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen", aldus een nuchtere Vadis Odjidja. "Het deed deugd om nog eens een uur te voetballen, ik voelde me goed op het veld én had geen last."

Al moet gezegd: Waasland-Beveren bood weinig weerwerk. Niet onlogisch ook, gezien de trainingsachterstand en gebrek aan matchritme. "Het is al gebleken dat je ook geluk moet hebben welke ploeg je wanneer treft. Corona kan nu eenmaal een ploeg verzwakt aan de aftrap brengen", geeft de aanvoerder van de Buffalo's toe.

Het was Roman Yaremchuk die met de aandacht ging lopen op de Freethiel met zijn hattrick. Al ziet Odjidja ook dat jongens als Niangbo en Bukari nood hebben aan dat bevrijdende doelpunt. "Roman leeft van goals, ik weet dat dit belangrijk is voor hem. Maar ook onze andere aanvallers zijn op zoek naar een doelpuntje. Als we allemaal onze taken blijven uitvoeren, komen die goals ook bij hen, daar ben ik van overtuigd."