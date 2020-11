🎥 Onwaarschijnlijk! Doelman scoort in slotseconden, maar het gekste is dan nog niet gebeurd

Een doelman die scoort levert altijd spectaculaire beelden op. Dan moet je al veel moeite doen om dat nog te overtreffen... zeker al het in dezelfde match gebeurt!

Een doelman die scoort, dat gebeurt meestal pas in de slotseconden van een match. Het overkwam Carlos Aguayo Torres. De doelman van de Spaanse regionale club Vinaros CF rukte in de slotfase mee op en schilderde op heerlijke wijze de 1-1 in doel.

Zijn medespelers reageerden uitzinnig, maar het gekste moest dan nog komen. Tegenstander ACD Peñíscola maakte van de euforie bij Torres gebruik en pakte uit met een sublieme lob! Dát leverde pas vreugdetaferelen op...