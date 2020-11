🎥 De kanshebbers voor het doelpunt van de maand oktober in de Jupiler Pro League zijn bekend

Op Twitter heeft de Pro League een filmpje gepost met daarin de mooiste doelpunten van de maand september. Zo is Ruud Vormer één van de kanshebbers. De middenvelder van Club Brugge scoorde een heerlijke vrije trap tegen KV Mechelen.

Ook Mathieu Maertens (OHL), Simen Juklerod (Antwerp), Igor de Camargo (KV Mechelen) en Steve de Ridder (STVV) komen in aanmerking voor de prijs. De link om zelf te stemmen kan u vinden in de tweet van de Pro League.

So many beautiful goals in the Jupiler Pro League in October. Which one was your favourite? 🤔



👉 Vote now for your goal of the month! https://t.co/mhjbEG2TRH#JPL #GOTM pic.twitter.com/gSXCR32hou