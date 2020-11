Doku confronteert eerste Europese topploeg: "Hij droomt van zijn eerste CL-doelpunt"

Voor affiches zoals vanavond koos Jérémy Doku voor Rennes. De 18-jarige winger wordt tegen Chelsea in de basis verwacht. Nu is het wachten op zijn eerste assist of goal voor de Franse club.

Voor een normale tiener zou een eerste confrontatie met een Europese topclub toch wel wat druk met zich meebrengen. “Nee”, zegt vader David Doku in Het Nieuwsblad. “Daar trekt Jérémy zich niks van aan. Hij heeft nooit stress. Hij houdt gewoon van het spelletje, met alles errond is hij niet bezig. Al droomt hij natuurlijk wel van zijn eerste Champions League-doelpunt vanavond tegen Chelsea." De Premier League, daar had Doku intussen ook kunnen spelen. Zelfs bij de tegenstander van vanavond. "Twee jaar geleden gingen we naar Engeland en bezochten we Liverpool en Arsenal. Voor Chelsea hadden we geen tijd meer, maar die interesse was ook nooit zo concreet.”





Volg Chelsea - Rennes live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.