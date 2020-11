Interesse van Inter, PSG én Juventus voor Rode Duivel, coach lyrisch: "Hij ontwikkelt zich als echte topspeler"

De Rode Duivels staan al twee jaar helemaal bovenaan de FIFA-ranking en vele landgenoten doen het ook wonderwel bij hun team. Dat levert ook de nodige aandacht op van de absolute topteams.

Zo gaat het snel voor Youri Tielemans. De gewezen youngster van Anderlecht kwam via Monaco bij Leicester City terecht en speelt daar de pannen van het dak.

Topspeler

Vorige week was er al een gerucht dat hij in de belangstelling staat van topclubs als PSG, Juventus en Internazionale. Bij The Foxes tekende hij nog geen nieuwe verbintenis, maar ligt hij wel nog tot 2023 onder contract.

"Hij ontwikkelt zich als een topspeler", is coach Rodgers duidelijk op een persconferentie van Leicester. "Technisch is hij outstanding. Hij leeft voor het voetbal."