Het succes in de Jupiler Pro League reikt tot in het Verre Oosten: Japan haalt zijn internationals in Antwerpen

Het Antwerps voetbal zit in de lift. Zowel Beerschot als Antwerp maken indruk in de Jupiler Pro League en dat is ook Japan niet ontgaan. Het land gaat rekruteren in Antwerpen voor de komende interlands.

Zowel Musashi Suzuki van Beerschot, als Koji Miyoshi van Antwerp zijn opnieuw geselecteerd voor de nationale ploeg van Japan. Vorige maand waren ze er ook al bij in het oefenkamp in Nederland voor hun land. Suzuki is momenteel goed op dreef bij de Ratten. De stevige spits scoorde al vijf keer in zeven wedstrijden. Miyoshi voelt zich dan weer in zijn sas in het systeem van Ivan Leko. De lichtvoetige flankspeler bloeit helemaal open bij The Great Old.