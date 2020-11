Mathijssen legt uit waarom hij 1B-speler er ineens weer bijneemt: "Ik heb een opportunist nodig"

Sinds Jacky Mathijssen beloftencoach is van de Belgische ploeg liet hij Dante Vanzeir links liggen. De 22-jarige aanvaller is nu echter weer bij de selectie. En dat mag, want hij begon aan de EK-kwalificatie toen hij nog 21 was.

Maar het is toch opmerkelijk dat Mathijssen hem eerst niet dacht nodig te hebben, maar nu weer wel. "Het is heel simpel: we hebben drie wedstrijden niet gescoord. Ook in de laatste tegen Moldavië niet. Dan ga je op zoek naar een opportunist, een echte 'buteur'!"

En dat is Vanzeir wel. Zijn kanon staat goed afgesteld sinds hij bij Union speelt. Hij scoorde al negen keer in negen wedstrijden. "Hij is op dit moment in goeie doen. En als je zijn doelpunten bekijkt, scoort hij bijna altijd van in de box. Hij kan heel nuttig zijn voor ons als we in een situatie zitten waarin het niet lukt."