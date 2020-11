Martinez laat zich uit over eerste selectie De Ketelaere en het niet oproepen van De Laet: "Heel indrukwekkend"

Eén nieuwkomer in de selectie van de Rode Duivels: Charles De Ketelaere. De Bruggeling maakt de voorbereiding op de wedstrijd tegen Zwitserland mee en keert na de match terug naar de U21.

De Ketelaere stond al dichtbij de A-ploeg, maar zijn prestaties van de voorbije maand hebben Martinez overtuigt dat hij zijn kans verdient. "Hij is al heel het seizoen vrij indrukwekkend", aldus Martinez. "Het is goed dat we hem nu een eerste keer kunnen laten proeven van de Rode Duivels. Hij heeft het ook goed gedaan bij Jacky (Mathijssen) en het is heel belangrijk voor zijn ontwikkeling dat hij er nu eens bij kan zijn."

Er was de voorbije weken ook de roep om Ritchie De Laet, die bij Antwerp een fantastisch seizoen aan het afwerken is. "Het is belangrijk om te onderstrepen dat we hem volgen", zei Martinez over het onderwerp. "De verwachtingen na zijn prestaties zijn terecht. We gaan hem ook blijven volgen. De deur van de Rode Duivels staat open voor iedereen die goed presteert, maar we maakten deze keer andere keuzes."