Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 12: Lambrechts fluit beladen derby, Van Driessche naar Antwerp-Standard

Vooral voor Erik Lambrechts belooft het een spannend weekend te worden. Hij kreeg de Limburgse derby tussen Sint-Truiden en Genk toegewezen. Een beladen wedstrijd die vorig jaar overschaduwd werd door slecht gedrag van de supporters langs beide kanten. Bij een 0-3 achterstand besloten de Truiense supporters om Genk-doelman Coucke met allerlei projectielen te bestoken. De wedstrijd werd stilgelegd, maar STVV kwam terug tot 3-3. Furieuze Genk supporters braken dan maar het uitvak af, het vak dat de geschiedenisboeken inging als 'plastieken kooi'.

Bram van Driessche zal de topper van speeldag 12 tussen Antwerp en Standard in goede banen moeten leiden. Ook niet de makkelijkste match voor een ref...

