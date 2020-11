Lierse Kempenzonen ziet tegenstander afkomen met een brok aan ervaring: dreigt een 0 op 15?

Danijel Milicevic zag deze zomer zijn aflopend contract bij eersteklasser Eupen niet verlengd worden en uiteindelijk wist Seraing hem transfervrij binnen te halen. Zaterdagavond zit hij ook voor een allereerste keer in de selectie.

Seraing neemt het zaterdagavond op tegen Lierse Kempenzonen. Lierse K. beleeft een moeilijke periode en behaalde vorige week 0 op 12. Vanavond zal het dus moeten uitkijken voor de nieuwe aanwinst van Seraing.

Want Danijel Milicevic heeft een brok aan ervaring in onze hoogste klasse na passages bij Gent, Charleroi en Eupen. In iets meer dan 200 wedstrijden wist hij 52 keer te scoren. Lierse Kempenzonen is dus gewaarschuwd.