Coaches analyseren spektakelstuk in #KVKBEE: "Je blijft daar niet mee wegkomen" en "Kantelmomenten niet genomen"

Twee strafschoppen, tien goals, veel spektakel en geen winnaar. KV Kortrijk - Beerschot was om duimen en vingers vanaf te likken, maar uiteindelijk werd het wel 5-5 en dus hadden beide coaches ook wat reden tot klagen. Of niet?

"Ik ga de match nog niet in detail bespreken, omdat er te veel goals en tegengoals zijn gevallen en er veel emoties zijn geweest gedurende de wedstrijd. Maar we begonnen opnieuw te slap aan de wedstrijd en daar blijf je niet mee wegkomen", opende Hernan Losada.

"Ik zag veel positieve dingen, maar er zijn ook werkpunten waar we moeten aan werken. Alles bij elkaar verdienden we niet te winnen al is het zuur dat je de 5-5 in de laatste minuut tegenkrijgt natuurlijk. Een punt is een terechte uitslag, maar we gaan altijd voor de drie punten. Voor de supporters die op televisie keken zal het wel een leuke match zijn geweest. Tien goals in een match, dat maakte ik ook nooit mee."

45 kansen

"Zij zijn ontgoocheld en wij zijn ontgoocheld, maar zoals Hernan in zijn analyse al aangaf was een gelijkspel misschien de juiste weergave alles bij elkaar", pikte Bart Meert van KV Kortrijk in. Hij verving de geschorste Yves Vanderhaeghe.

"Het was een leuke match, met 45 kansen blijkbaar. Dan lag de efficiëntie blijkbaar nog niet eens zo hoog", kon er een lachje af. "Ach, we hebben de rug meermaals kunnen rechten en daar moeten we trots op zijn. Maar als je 2-0 voor kan komen en je een paar kantelmomenten niet neemt, dan is er ook wat ontgoocheling."