Waasland-Beveren ziet Eupen pas in het slot de (verdiende) gelijkmaker scoren

Na een vroege goal via de voet van Michael Frey heeft het Waasland-Beveren bloed zweet en tranen gekost om iets over te houden aan de trip naar de Oostkantons. KAS Eupen zette de tegenstander onder een moordende druk maar kon pas in de 84e minuut gelijkmaken. Daar bleef het ook bij.

Een doelpuntenfestijn zoals Kortrijk - Beerschot kregen we niet te zien am Kehrweg, maar wel flink wat kansen. Frey bracht de bezoekers al na tien minuten op voorsprong met een goed gekruist schot. Daar had Nurudeen, de derde doelman van Eupen, geen verhaal tegen. De voorsprong was dan wel voor de bezoekers, maar het overwicht voor de Panda's. Ze vuurden heel wat schoten af, maar doelman Jackers zat die allemaal afgeweerd worden door zijn verdedigingsgordel of over en naast suizen. Eupense druk De vele kansjes en corners werden niet benut door Eupen en aan de overkant liet Sinani dé kans op de 0-2 liggen. Oog in oog met de doelman trapte hij onbesuisd over. De druk van de Oostkantonners bleef aanhouden en de geel-blauwe muur begon barsten te vertonen. De 1-1 werd eerst nog afgekeurd maar met nog een paar minuten op de klok kreeg Eupen dan toch waar het recht op had. Koch was voorin blijven hangen na een zoveelste corner en maakte het voorbereidende werk van Baby goed af. De stand bleef in evenwicht en beide punten schieten weinig op met het puntje. Waasland-Beveren telt nu twee punten voorsprong op Moeskroen (dat alweer niet in actie komt) en nadert tot op drie punten van Zulte Waregem. Eupen staat al op zes punten van de achtste plaats die recht geeft op play-off 2.