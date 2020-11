Boskamp zet rampzalige Europese week in perspectief: "Wie had gedacht dat Brugge Dormund even opzij ging zetten?"

Het was een rampzalige week voor de Belgische coëfficiënt. 0 op 12 en intussen is Nederland ons al voorbij. Dat betekent dat we straks waarschijnlijk geen rechtstreekse deelnemer aan de Champions League zullen hebben. Voor Johan Boskamp geen verrassing.

"We maken wel een denkfout", merkt hij op in HBvL. "De tijden dat de Belgische clubs de goede ploegen uit Polen of Oostenrijk naar huis speelden, zijn voorbij. Standard miste tegen Poznan een paar spelers en het was meteen kansloos. Gent speelt al langer ellendig en LASK Linz, dat Antwerp klopte, is gewoon een goede ploeg. Brugge had het vorig jaar ook lastig tegen hen."

Ook in de Champions League had Club geen kans. "Wie had nu gedacht dat Club Brugge even Dortmund opzij ging zetten? Het is geen schande om van die Duitsers te verliezen. Die kopen spelers van 40 miljoen euro.Wat denk je dan dat gaat gebeuren? Uiteraard zal je incidenteel stunten, maar structureel zal dat niet lukken. Daarom zeg ik: geniet nu gewoon van je eigen competitie."